Пушков: Арктика становится новой линией разлома между Западом и Востоком

Обсуждение статуса Гренландии указывает на формирование Арктики как нового центра глобального геополитического противостояния. Такое развитие событий, по оценке главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, отражает углубление противоречий между Западом и Востоком.
По его мнению, в 2026 году арктический регион выходит на передний план мировой политики и постепенно превращается в ключевую линию разлома между ведущими геополитическими блоками. Возрастающее внимание к Арктике связано с ее стратегическим, военным и экономическим значением.
Пушков также отметил в своем Telegram-канале, что требования США в отношении будущего Гренландии следует рассматривать не как личную инициативу Дональда Трампа, а как продуманную попытку Вашингтона существенно укрепить свои позиции в арктическом регионе.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна обратилась к НАТО с просьбой об оказании помощи в арктическом регионе.