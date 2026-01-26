Ричмонд
-6°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Секретной службе США рассказали, завозили ли пингвинов в Белый дом

РИА Новости: администрация Трампа не завозила пингвинов в Белый дом.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не завозила пингвинов в Белый дом на фоне претензий Вашингтона на Гренландию и появившегося в интернете изображения с птицами на территории официальной резиденции главы государства, рассказали РИА Новости в Секретной службе США.

В воскресенье в соцсети Х пресс-служба американской администрации разместила изображение стаи пингвинов в заснеженном саду Белого дома.

«Нет, не было», — сообщил агентству представитель ведомства на вопрос, размещали ли в Белом доме пингвинов.

Образ пингвина стал использоваться американской администрацией на фоне стремления США получить контроль над Гренландией. Ранее в январе Белый дом опубликовал сгенерированное изображение президента США Дональда Трампа с пингвином в Гренландии. Многие пользователи социальной сети X начали писать под постом сообщения, что пингвины не обитают в Гренландии.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше