В Секретной службе США рассказали, завозили ли пингвинов в Белый дом

ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не завозила пингвинов в Белый дом на фоне претензий Вашингтона на Гренландию и появившегося в интернете изображения с птицами на территории официальной резиденции главы государства, рассказали РИА Новости в Секретной службе США.
В воскресенье в соцсети Х пресс-служба американской администрации разместила изображение стаи пингвинов в заснеженном саду Белого дома.
«Нет, не было», — сообщил агентству представитель ведомства на вопрос, размещали ли в Белом доме пингвинов.
Образ пингвина стал использоваться американской администрацией на фоне стремления США получить контроль над Гренландией. Ранее в январе Белый дом опубликовал сгенерированное изображение президента США Дональда Трампа с пингвином в Гренландии. Многие пользователи социальной сети X начали писать под постом сообщения, что пингвины не обитают в Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.