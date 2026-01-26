Дмитриев передал послание Путина президенту ОАЭ

Напомним, переговоры по Украине в Абу-Даби состоялись 23 января. Основной темой стали территориальные вопросы. Переговоры проходили в закрытом для прессы формате. Подробности о том, кто представлял РФ, США и Украину на переговорах, а также о позициях трёх сторон-участниц рассказываем здесь на KP.RU.