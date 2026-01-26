Ричмонд
Дмитриев передал послание Путина президенту ОАЭ

Кирилл Дмитриев поблагодарил шейха бин Заид аль Нахайяна за проведение трёхсторонней встречи в Абу-Даби.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Заид Аль Нахайяном. Встреча произошла в воскресенье 25 января. Дмитриев передал главе арабского государства приветствие от президента РФ Владимира Путина. Также он поблагодарил шейха за проведение трехсторонней встречи РФ, США и Украины в Абу-Даби.

Сообщалось, что в ходе встречи стороны обсудили сотрудничество и совместную работу ОАЭ и РФ и ряд других тем, которые представляют интерес для обоих государств.

Напомним, переговоры по Украине в Абу-Даби состоялись 23 января. Основной темой стали территориальные вопросы. Переговоры проходили в закрытом для прессы формате. Подробности о том, кто представлял РФ, США и Украину на переговорах, а также о позициях трёх сторон-участниц рассказываем здесь на KP.RU.

После этого западные СМИ писали, что переговоры по Украине в Абу-Даби прошли в конструктивной и позитивной атмосфере. Сообщалось, что делегации России, США и Украины обсуждали нерешенные вопросы в рамках мирного плана, предложенного Вашингтоном, консультации носили рабочий характер, а каких-то инцидентов во время непосредственного диалога не происходило.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков после завершения этого раунда переговоров также отметил, что Москва и Вашингтон постепенно возвращаются к рабочим контактам.

Глава РФПИ также публично высказался о трёхсторонних переговорах, в социальной сети он опубликовал пост, в котором назвал их важными.

Тем временем уже появились новости о новом раунде переговоров по Украине. Как сообщает портал Axios, трехсторонние контакты могут состояться уже 1 февраля. Предположительно — также в Абу-Даби. По имеющимся данным, формат будет аналогичным.

Напомним, территориальный вопрос остаётся наиболее сложным и чувствительным пунктом на трёхсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. Для российской стороны принципиально важным условием является вывод Вооружённых сил Украины с территории Донбасса.

Тем временем военкор Коц перечислил три основных разногласия на переговорах в Абу-Даби. Он назвал территориальный вопрос, в том числе и контроль над Запорожской АЭС, первым пунктом. Также Коц обозначил в перечне основных разногласий гарантии безопасности и внеблоковый статус Украины.

