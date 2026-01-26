Обама: стрельба в Миннесоте должна стать тревожным звонком для всех американцев

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Стрельба, открытая в субботу пограничником в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) и приведшая к гибели мужчины, должна стать тревожным звонком для всех американцев вне зависимости от их политических убеждений. Об этом заявил бывший президент США Барак Обама.
По данным телеканала CNBC, погибшим в результате произошедшего оказался гражданин США 37-летний Алекс Претти, работавший медбратом. «Убийство Алекса Претти — это душераздирающая трагедия, — говорится в сообщении, опубликованном Обамой в X. — Оно также должно стать тревожным звонком для всех американцев вне зависимости от партийной принадлежности, так как многие наши основные ценности все чаще подвергаются нападению».
44-й президент США указал на тяжесть работы сотрудников федеральных правоохранительных ведомств, но вместе с тем отметил, что жители США ожидают от них «исполнения обязанностей законным и подотчетным путем». «В Миннесоте мы этого не наблюдаем, на деле мы видимо обратное, — написал Обама. — Я надеюсь, что после произошедшей трагедии должностные лица администрации пересмотрят свой подход и начнут искать пути конструктивной работы с губернатором [Миннесоты Тимом] Уолцем и мэром [Миннеаполиса Джейкобом] Фреем, а также с местными правоохранителями и полицией штата, чтобы избежать большего хаоса».
По убеждению экс-президента, «каждый американец должен поддержать и черпать вдохновение из мирных протестов в Миннеаполисе и других уголках страны».
Очередная волна протестов началась в Миннеаполисе 24 января после того, как сотрудник пограничной службы застрелил в городе мужчину. Министерство внутренней безопасности заявило, что погибший оказал сопротивление, когда федеральные агенты попытались отобрать у него оружие. За несколько недель до этого, 7 января, во время операции по поиску нелегальных мигрантов сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля потребовали от женщины, остановившейся на машине посреди проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю, женщина умерла от полученных ранений.