В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

В разговоре с телеведущей его спросили о его отношении к возможному американскому вмешательству в Иран.
«Что ж, я бы советовал своим американским друзьям — не делайте этого», — начал отвечать Фидан. Журналистка добавила: «не делайте из этого еще одну Венесуэлу».
«Нет, не делайте. Не надо. Потому что, знаете, они уже оказывают сильное давление на Иран. Санкции действительно наносят ущерб иранской экономике. Вот почему люди протестуют. Но Иран готов к переговорам. Однако нужно найти правильный способ ведения этих переговоров», — сказал турецкий министр.
По его словам, если Иран почувствует, что «их загнали в угол», республика «начнет готовиться к худшему сценарию». Фидан считает, что возможность решить проблему существует, «как и в случае с Россией и Украиной».
В июле США ввели самые масштабные за последние семь лет санкции против Ирана. Трамп выразил готовность их отменить, если тот согласится на сделку по ограничению своей ядерной программы.
Американский президент Дональд Трамп ранее призвал положить конец правлению аятоллы Али Хаменеи в Иране. По словам президента США, лидер Исламской Республики «виновен как лидер страны» в полном ее разрушении и «применении насилия в невиданных ранее масштабах».
Президент США также не раз говорил, что окажет помощь иранским протестующим, если правительство будет жестко подавлять демонстрации и допускать гибель людей. Причиной массовых протестов в Иране стало недовольство экономической ситуацией в стране, митинги вспыхнули в республике в конце декабря 2025 года.
Позже Трамп смягчил риторику и 16 января заявил, что сам принял решение не наносить удары по Ирану, так как Тегеран отменил казни протестующих. Однако позднее, 23 января, заявил, что в направлении Ирана «на всякий случай» движется «большая флотилия» США.
США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, после того как Николас Мадуро во второй раз победил на президентских выборах в Венесуэле в 2019 году. Вашингтон не признал их результаты.
В 2020 году Трамп объявил о начале операции по борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков. В том же году Минюст США обвинил Мадуро и его соратников в содействии наркоторговле и объявил о награде в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. В августе 2025 года награду повысили до $50 млн.
В ночь на 3 января США нанесли удар по Каракасу и другим районам Венесуэлы. Американские военные задержали Мадуро вместе с его супругой и вывезли их из страны. В Нью-Йорке свергнутому лидеру Венесуэлы предъявили обвинения в «наркотерроризме».