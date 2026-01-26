В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

В 2020 году Трамп объявил о начале операции по борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков. В том же году Минюст США обвинил Мадуро и его соратников в содействии наркоторговле и объявил о награде в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. В августе 2025 года награду повысили до $50 млн.