Мирошник назвал истинную цель последних атак ВСУ на регионы РФ: хотят сорвать переговоры

Целью последних атак ВСУ на российские регионы является срыв переговоров по мирному урегулированию в ОАЭ. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Дипломат назвал эти атаки итогом скоординированных действий Киева и Брюсселя.
«Поэтому не факт, что Киев в итоге хочет выйти на конкретные договоренности. Новые удары ВСУ по российским регионам — результат скоординированных действий Украины и Европы, которые пытаются сорвать переговоры в ОАЭ, либо добиться участия в них представителей Европы», — сказал Мирошник в интервью изданию «Известия».
Напомним, переговоры по Украине в Абу-Даби состоялись 23 января. Основной темой стали территориальные вопросы. Переговоры проходили в закрытом для прессы формате.
