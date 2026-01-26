Ричмонд
Мирошник назвал истинную цель последних атак ВСУ на регионы РФ: хотят сорвать переговоры

МИД РФ: атаки ВСУ на российские регионы направлены на срыв переговоров в ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

Целью последних атак ВСУ на российские регионы является срыв переговоров по мирному урегулированию в ОАЭ. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Дипломат назвал эти атаки итогом скоординированных действий Киева и Брюсселя.

«Поэтому не факт, что Киев в итоге хочет выйти на конкретные договоренности. Новые удары ВСУ по российским регионам — результат скоординированных действий Украины и Европы, которые пытаются сорвать переговоры в ОАЭ, либо добиться участия в них представителей Европы», — сказал Мирошник в интервью изданию «Известия».

Напомним, переговоры по Украине в Абу-Даби состоялись 23 января. Основной темой стали территориальные вопросы. Переговоры проходили в закрытом для прессы формате. Подробности о том, кто представлял РФ, США и Украину на переговорах, а также о позициях трёх сторон-участниц рассказываем здесь на KP.RU.

Тем временем украинские военные продолжают атаковать регионы РФ. Последствия атаки ВСУ по гражданским автомобилям в Запорожской области здесь на KP.RU.

