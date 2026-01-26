Медведев: возврат к работе по СНВ зависит от нормализации отношений с США

Возможность возобновления взаимодействия РФ и США по контролю над вооружениями напрямую связана с нормализацией российско-американских отношений, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.
«Перспективы возобновления плодотворного взаимодействия с США по контролю над вооружениями напрямую связаны с наличием благоприятных условий для этого. Прежде всего необходима базовая нормализация российско-американских отношений», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».
По словам зампреда СБ, при предыдущем президенте США Джо Байдене отношения между Вашингтоном и Москвой ухудшились значительно до уровня «существенно хуже периода Карибского кризиса». Медведев отметил, что Россия наблюдает за попытками Вашингтона переосмыслить «безрассудный и крайне рискованный курс» прежней американской администрации, желавшей нанести РФ «стратегическое поражение».
Он назвал нынешние шаги Белого дома «сдвигом в верном направлении». Вместе с тем, как уточнил зампредседателя Совбеза, речь пока идёт об «очень слабом» движении со стороны Вашингтона. Медведев подчеркнул, что успех ещё не гарантирован. Зампред убеждён, что перед выстраиванием нового формата следует понять, будет ли он устойчив и не разрушится из-за старых нерешенных проблем.
«Надо удостовериться, что Вашингтон действительно готов не на словах, а на практике проявлять уважение к нашим коренным интересам в области безопасности и способен на равноправной основе работать над общим снижением конфликтного потенциала», — пояснил Медведев.
Он добавил, что пока рано строить оптимистичные прогнозы о скором возобновлении конструктивного и эффективного стратегического диалога между Россией и США.
Напомним, 8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что условием для восстановления российско-американских отношений может стать устранение существующих взаимных раздражителей. Это заявление представитель Кремля сделал в контексте публикации новой стратегии национальной безопасности США.