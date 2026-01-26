Медведев назвал атаку на резиденцию Путина основанием для удара спецоружием

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что атака беспилотников на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области могла бы стать основанием для ответного удара с применением специального оружия.
Медведев назвал такие инциденты «чрезвычайно опасными играми».
— На самом деле, это (атака на резиденцию — прим. «ВМ») могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия, — заявил политик в интервью газете «Коммерсантъ».
Он подчеркнул, что страны Европы и США постоянно провоцируют Россию на жесткие решения, и эти провокации продолжаются. В своем заявлении он связал эскалацию с политикой администрации бывшего президента США Джо Байдена.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Вооруженные силы Украины в ночь на 29 декабря попытались нанести удар 91 дроном по государственной резиденции Владимира Путина.
9 января Министерство обороны России подтвердило удар «Орешником» по территории Украины, уточнив, что в результате атаки были поражены объекты производства дронов, которыми украинские войска атаковали резиденцию президента России Владимира Путина 29 декабря.