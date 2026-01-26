Ричмонд
-6°
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев назвал атаку на резиденцию Путина основанием для удара спецоружием

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что атака беспилотников на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области могла бы стать основанием для ответного удара с применением специального оружия.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что атака беспилотников на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области могла бы стать основанием для ответного удара с применением специального оружия.

Медведев назвал такие инциденты «чрезвычайно опасными играми».

— На самом деле, это (атака на резиденцию — прим. «ВМ») могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия, — заявил политик в интервью газете «Коммерсантъ».

Он подчеркнул, что страны Европы и США постоянно провоцируют Россию на жесткие решения, и эти провокации продолжаются. В своем заявлении он связал эскалацию с политикой администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Вооруженные силы Украины в ночь на 29 декабря попытались нанести удар 91 дроном по государственной резиденции Владимира Путина.

9 января Министерство обороны России подтвердило удар «Орешником» по территории Украины, уточнив, что в результате атаки были поражены объекты производства дронов, которыми украинские войска атаковали резиденцию президента России Владимира Путина 29 декабря.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше