«Крупная операция»: в США подготовили планы по захвату Гренландии

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. США не отказались от планов по военному захвату Гренландии, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Эти комментарии посеяли замешательство и тревогу в Вашингтоне и среди союзников США. На Капитолийском холме демократы и республиканцы начали проявлять беспокойство — по словам двух источников, знакомых с ситуацией, администрация, похоже, в очередной раз продвигается вперед с крупной военной операцией, не проконсультировавшись предварительно с Конгрессом», — говорится в материале.
При этом, по словам источников, законодатели поставили госсекретаря Марко Рубио и высокопоставленных чиновников Белого дома в известность о возможности импичмента Трампу в случае военной интервенции в Гренландию.
Тем не менее, несмотря на некое снижение напряжения ситуации вокруг острова и обсуждение возможности покупки острова между американским лидером и генсеком НАТО Марком Рютте, лица, близкие к администрации заверили, что сценарий военного захвата Гренландии никогда не рассматривался всерьез.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Трамп ранее сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.