Рябков: Россия обеспечит свою безопасность даже в отсутствие ДСНВ

Высокопоставленному дипломату был задан вопрос, что будет после ДСНВ. «Ничего», — сказал Рябков. «Ничего — в том смысле, что ничего не будет на замену. И ничего — в том смысле, что наша безопасность все равно будет гарантирована», — ответил он на уточняющий вопрос о том, планирует ли Россия предпринимать действия в связи с истечением срока действия договора.