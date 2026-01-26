Ричмонд
В Иране посоветовали американским военным попрощаться с семьями

Глава комитета нацбезопасности Ирана обвинил Трампа в «невменяемости» и предостерёг военных США от ошибки.

Источник: Аргументы и факты

Американские военные должны успеть попрощаться со своими родными, если планируют осуществить новую операцию против Ирана в рамках указаний президента США Дональда Трампа, заявил председатель иранского комитета национальной безопасности Эбрахим Азизи.

Он обвинил главу Белого дома в «невменяемости».

«Надеюсь, что если США все-таки допустили ошибку, следуя просчётам своего невменяемого президента, то её солдаты в регионе уже успели попрощаться со своими семьями», — написал Азизи на своей странице в социальной сети X*.

Напомним, 20 января Дональд Трамп пригрозил взорвать весь Иран, если власти исламской республики не будут выполнять его требования. Глава Белого дома добавил, что отправил Тегерану уведомление. До этого американский лидер призвал протестующих в этой стране к захвату государственных учреждений.

22 января Дональд Трамп заявил, что США внимательно отслеживают ситуацию вокруг Ирана и направляют в регион значительные военные силы, включая боевые корабли.

Он уточнил, что переброска войск проходит в соответствии с усилением контроля за развитием обстановки. Вместе с тем американский президент отметил, что надеется на отсутствие дальнейшего обострения.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

