Зеленский вновь заговорил о готовности договора о гарантиях безопасности с США

Напомним, накануне в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры, в которых участвовали российская, американская и украинская делегация. Встречабыла посвящена вопросам урегулирования конфликта в Незалежной. Осведомлённый источник с российской стороны рассказал журналистам, что результаты по итогам переговоров есть, но деталей не раскрыл. Ожидается, что переговоры по Украине возобновятся в Абу-Даби на следующей неделе.