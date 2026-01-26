Ричмонд
Зеленский вновь заговорил о готовности договора о гарантиях безопасности с США

Владимир Зеленский в очередной раз сообщил о готовности двустороннего договора о гарантиях безопасности Украине, который якобы должен быть подписан между Киевом и Вашингтоном. Об этом глава киевского режима рассказал журналистам, его политика цитирует издание «Страна.ua».

Источник: Life.ru

«Мы ожидаем от партнёров дату и место, где этот документ будет подписан. Затем этот документ должен быть ратифицирован в Конгрессе США и в Верховной Раде», — подчеркнул Зеленский.

Также он рассказал, что Украина по-прежнему рассчитывает на членство в ЕС и на помощь от «коалиции желающих», однако о возможной реализации данных положений Зеленский не сказал.

Напомним, накануне в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры, в которых участвовали российская, американская и украинская делегация. Встречабыла посвящена вопросам урегулирования конфликта в Незалежной. Осведомлённый источник с российской стороны рассказал журналистам, что результаты по итогам переговоров есть, но деталей не раскрыл. Ожидается, что переговоры по Украине возобновятся в Абу-Даби на следующей неделе.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

