Президент ОАЭ принял Дмитриева в Абу-Даби

Ранее сообщалось, что на прошедших в Абу-Даби трёхсторонних переговорах представители России, США и Украины детально обсудили все аспекты возможного урегулирования конфликта, включая территориальные вопросы, контроль над Запорожской АЭС и меры по деэскалации. Ни один из вопросов не был оставлен за рамками дискуссии, при этом атмосфера характеризовалась взаимным уважением и нацеленностью на поиск решений.