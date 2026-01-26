Ричмонд
Президент ОАЭ принял Дмитриева в Абу-Даби

Глава Объединённых Арабских Эмиратов провёл переговоры со спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству. Встреча шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и главы РФПИ Кирилла Дмитриева состоялась в Абу-Даби.

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание развитию отношений в экономической и инвестиционной сферах.

Ранее сообщалось, что на прошедших в Абу-Даби трёхсторонних переговорах представители России, США и Украины детально обсудили все аспекты возможного урегулирования конфликта, включая территориальные вопросы, контроль над Запорожской АЭС и меры по деэскалации. Ни один из вопросов не был оставлен за рамками дискуссии, при этом атмосфера характеризовалась взаимным уважением и нацеленностью на поиск решений.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

