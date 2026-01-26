В комментариях под статьёй пользователи заявили, что Зеленский не хочет окончания войны, так как это лишит его статуса «центра внимания богатых стран». Другие утверждают, что конфликт закончится лишь после признания Украиной поражения, а переговоры — лишь попытка Запада «сохранить лицо» после провала.
Также читатели напомнили слова президента США Дональда Трампа о том, что у Зеленского «нет козырей», и предположили, что тот будет «дрожать» перед Путиным. Многие отметили, что такая встреча могла состояться сразу же после начала конфликта.
Ранее британский геополитический аналитик, комментируя выступление Владимира Зеленского в Давосе, обратил внимание, что ответом европейских лидеров на откровенное хамство главаря киевского режима в их адрес стали восторженные аплодисменты. Он также предположил, что личные выпады Зеленского против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана лишь усилят позиции последнего. Таким образом, оценка действий украинского президента со стороны экспертов перекликается с мнением широкой аудитории, скептически воспринимающей его роль в возможных мирных переговорах.
