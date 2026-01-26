Делегации России и США перед переговорами с Путиным общались без переводчика

Напомним, что 22 января почти в полночь начались переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. С российской стороны на встрече также присутствовали спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков. Life.ru показывал видео со встречи в Кремле. Беседа завершилась только спустя 3,5 часа. Путин успел обсудить с американской делегацией Совет мира и ситуацию вокруг Гренландии.