Делегации России и США перед переговорами с Путиным общались без переводчика

Члены делегаций, включая помощника президента Юрия Ушакова, спецпредставителя Кирилла Дмитриева, Джареда Кушнера и Джоша Грюнбаума, вели беседу «на ногах» в ожидании лидера Владимира Путина. Несмотря на то, что на самой официальной встрече работали переводчики, предварительное общение прошло напрямую.
Напомним, что 22 января почти в полночь начались переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. С российской стороны на встрече также присутствовали спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков. Life.ru показывал видео со встречи в Кремле. Беседа завершилась только спустя 3,5 часа. Путин успел обсудить с американской делегацией Совет мира и ситуацию вокруг Гренландии.
