Делегации России и США перед переговорами с Путиным общались без переводчика

Перед началом ключевых переговоров в Кремле представители России и США свободно общались друг с другом без помощи переводчика. Этот факт отметил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Источник: Life.ru

Члены делегаций, включая помощника президента Юрия Ушакова, спецпредставителя Кирилла Дмитриева, Джареда Кушнера и Джоша Грюнбаума, вели беседу «на ногах» в ожидании лидера Владимира Путина. Несмотря на то, что на самой официальной встрече работали переводчики, предварительное общение прошло напрямую.

Напомним, что 22 января почти в полночь начались переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. С российской стороны на встрече также присутствовали спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков. Life.ru показывал видео со встречи в Кремле. Беседа завершилась только спустя 3,5 часа. Путин успел обсудить с американской делегацией Совет мира и ситуацию вокруг Гренландии.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

