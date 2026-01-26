Украина получила от Франции дроны Rodeur, способные бить на 500 км

Дроны производит компания EOS Technologie. Президент фирмы Марка Зульяни уже пояснял, что БПЛА Rodeur можно использовать в качестве камикадзе или для целей проведения разведки. По его мнению, европейские страны должны применять эти дроны «в качестве щита», а Украине они подойдут «в качестве меча». Зульяни добавил, что украинские земли стали прекрасным «полигоном» для испытания оружия Запада.
Ранее французский журнал Paris Match написал, что элитные подразделения ВСУ, в том числе операторы беспилотников, проходят подготовку на подконтрольной Киеву части Донбасса. В публикации также описывается применение «сверхсекретных» дронов, управляемых искусственным интеллектом.
