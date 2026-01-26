Ричмонд
-4°
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина получила от Франции дроны Rodeur, способные бить на 500 км

На территорию Украины были поставлены несколько французских беспилотников Rodeur, аппараты могут пролетать дистанции до 500 километров и держаться в воздухе в среднем около пяти часов. Об этом сообщает France24.

Источник: Life.ru

Дроны производит компания EOS Technologie. Президент фирмы Марка Зульяни уже пояснял, что БПЛА Rodeur можно использовать в качестве камикадзе или для целей проведения разведки. По его мнению, европейские страны должны применять эти дроны «в качестве щита», а Украине они подойдут «в качестве меча». Зульяни добавил, что украинские земли стали прекрасным «полигоном» для испытания оружия Запада.

Ранее французский журнал Paris Match написал, что элитные подразделения ВСУ, в том числе операторы беспилотников, проходят подготовку на подконтрольной Киеву части Донбасса. В публикации также описывается применение «сверхсекретных» дронов, управляемых искусственным интеллектом.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше