Словакия передаст ноту протеста послу России из-за Украины

По его словам, он уже выразил соболезнования украинской стороне и подтвердил, что в январе Словакия удвоила объёмы поставок аварийной электроэнергии для Украины. Решение о ноте протеста связано с тяжёлой ситуацией в энергетике, вызванной повреждениями объектов. Так, город Чернигов почти полностью остался без света.
Ранее сообщалось, что для Киева наступает крайне сложный двухнедельный период в связи с глубоким кризисом в энергосистеме, который стал критическим после недавних атак, повредивших ключевые объекты, включая столичные ТЭЦ и стратегическую подстанцию «Киевская-750». Подстанция, соединяющая Ровенскую АЭС с Киевом, обеспечивает до 80% энергоснабжения столицы, и её поражение усугубило ситуацию.
