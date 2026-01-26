Трампа пригласили посетить Россию

По словам Рябкова, инициатива Путина не получила практической реализации, на данный момент Вашингтон не дал ответа на приглашение. Замглавы МИД РФ также подчеркнул, что Москва придерживается такой позиции, что сначала следует обсудить содержательную сторону будущей возможной встречи, и лишь затем условиться о месте её проведения.