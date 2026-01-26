Трампа пригласили посетить Россию

«Конечно, приглашение президенту Трампу посетить Российскую Федерацию в Анкоридже было сделано», — пояснил дипломат, напомнив слова Путина после переговоров встречи с Трампом в Анкоридже. Российский президент чётко дал понять, что готов организовать следующую встречу в Москве.
По словам Рябкова, инициатива Путина не получила практической реализации, на данный момент Вашингтон не дал ответа на приглашение. Замглавы МИД РФ также подчеркнул, что Москва придерживается такой позиции, что сначала следует обсудить содержательную сторону будущей возможной встречи, и лишь затем условиться о месте её проведения.
Ранее были опубликованы новые кадры визита спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Кремль. На видео запечатлено, как дипломат обменивается рукопожатием с пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым, а также ведёт непродолжительную беседу со спецпредставителем президента РФ по международному экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым. Известно, что переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе в Абу-Даби.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.