Дмитриев ответил конгрессвумен Луне, что с нетерпением ждёт встречи с ней

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отреагировал на заявление американской конгрессвумен Анны Паулины Луны. В своём посте в социальной сети X он написал, что с нетерпением ждёт скорой личной встречи.

«Я с нетерпением жду скорой встречи с конгрессвумен-миротворцем Луной!» — написал российский дипломат.

Ранее Луна заявила, что любит Дмитриева и восхищается тем, как он ведёт мирные переговоры. Она также отметила, что готова встретиться с ним в любое время.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

