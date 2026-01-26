Выходка Зеленского в Давосе повергла экс-премьера Украины в шок

«Зеленский вёл себя в Давосе нахально, всех обвинял и чернил, потому что ЕС на это не обращает внимание. Это не агония. Это его стиль!» — написал он в своих соцсетях.
Экс-премьер добавил, что Запад даже поощряет такую манеру, поскольку после выступления киевскому лидеру долго аплодировали, что Азаров расценил как поддержку подобного поведения.
Напомним, в ходе выступления на Давосском форуме экс-комик Владимир Зеленский допустил резкие высказывания в адрес европейских лидеров, однако по наблюдениям британского геополитического аналитика, присутствовавшие встретили его речь стоячей овацией. Аналитик выразил мнение, что подобная реакция не была связана с содержанием критики, а также предположил, что личные выпады Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана могут, вопреки возможному замыслу, укрепить внутриполитические позиции последнего.
