Набиуллина внимательно слушала заявление Путина о взносе в Совет мира

Новые кадры с переговоров президента России Владимира Путина с коллегой из Палестины Махмудом Аббасом показали реакцию главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. В эфире телеканала «Россия 1» отметили, что она очень внимательно слушала заявление российского лидера о намерении внести миллиард долларов в Совет мира.

Источник: Life.ru

Путин заявил, что Россия готова направить эти средства из активов, замороженных в США, на восстановление сектора Газа.

«Такой взнос вполне возможен, российская сторона ранее обсуждала такие варианты с представителями американской администрации», — сказал президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова направить $1 млрд из замороженных в США активов в «Совет мира», в том числе для гуманитарной поддержки и содействия урегулированию конфликтов в различных регионах мира.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

