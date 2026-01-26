Набиуллина внимательно слушала заявление Путина о взносе в Совет мира

Путин заявил, что Россия готова направить эти средства из активов, замороженных в США, на восстановление сектора Газа.
«Такой взнос вполне возможен, российская сторона ранее обсуждала такие варианты с представителями американской администрации», — сказал президент.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова направить $1 млрд из замороженных в США активов в «Совет мира», в том числе для гуманитарной поддержки и содействия урегулированию конфликтов в различных регионах мира.
