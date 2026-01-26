Министр обороны Украины назначил своим советником блогера Флеша

Бескрестнов будет консультировать руководство украинского ведомства, а также ему вменяется работа с трофейной техникой и экспертиза новых военных разработок. Блогер уже подтвердил в соцсети информацию о получении новой должности. По его утверждению, он сможет на своём посту реализовывать собственные идеи, которые раньше не мог донести до командования ВСУ.