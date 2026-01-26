Бескрестнов будет консультировать руководство украинского ведомства, а также ему вменяется работа с трофейной техникой и экспертиза новых военных разработок. Блогер уже подтвердил в соцсети информацию о получении новой должности. По его утверждению, он сможет на своём посту реализовывать собственные идеи, которые раньше не мог донести до командования ВСУ.
«Почему враг многое делает быстрее нас? Почему он мгновенно масштабирует наши же решения быстрее нас? Может, что-то у нас не так и, наконец, пора это менять?», — вопрошает Бескрестнов.
Сам Фёдоров назвал «стратегической целью» Украины убийство 50 тысяч россиян каждый месяц. По словам главы МО, такую задачу ему поставил Владимир Зеленский. Даже в Верховной раде раскритиковали нового министра обороны, назвав его планы больными. Журналист Драго Боснич в публикации на портале infoBRICS отметил, что цели главы МО Украины по убийству россиян невыполнимы.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.