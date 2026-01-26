Лейбористы не допустили мэра Манчестера Энди Бернэма до выборов в парламент

Как передаёт телеканал Sky News, специальная комиссия большинством голосов высказалась против его кандидатуры в округе Гортон и Дентон. Основной причиной, по мнению журналистов, стали опасения, что после избрания в Палату общин Бернэм может бросить вызов лидеру партии и премьер-министру Киру Стармеру, попытавшись сместить его с поста.
Дополнительными аргументами против называются риск потери поста мэра в Манчестере и экономическая затратность проведения новых местных выборов. При голосовании заместитель лидера партии поддержала Бернэма, а министр внутренних дел воздержалась.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обсуждения возможной борьбы за пост лидера в Лейбористской партии являются пустой тратой времени. Он подчеркнул, что полностью сосредоточен на решении насущных проблем, таких как рост стоимости жизни и обеспечение международной стабильности. По словам Стармера, каждая минута, потраченная на разговоры не на эти темы, считается им растраченной впустую.
