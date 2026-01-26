Лейбористы не допустили мэра Манчестера Энди Бернэма до выборов в парламент

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обсуждения возможной борьбы за пост лидера в Лейбористской партии являются пустой тратой времени. Он подчеркнул, что полностью сосредоточен на решении насущных проблем, таких как рост стоимости жизни и обеспечение международной стабильности. По словам Стармера, каждая минута, потраченная на разговоры не на эти темы, считается им растраченной впустую.