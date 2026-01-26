Ричмонд
Папа римский Лев XIV призвал активнее добиваться мира на Украине

Папа римский Лев XIV призвал мировое сообщество усилить дипломатические усилия для прекращения войны на Украине. Затягивание конфликта ведёт к углублению гуманитарной катастрофы и разобщению народов, сказал он в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Источник: Life.ru

«Продолжение боевых действий со всё более серьёзными последствиями для мирного населения углубляет раскол между народами и отдаляет от нас справедливый и прочный мир. Я призываю всех ещё больше наращивать усилия по прекращению конфликта», — заявил понтифик.

В своём выступлении он подчеркнул, что достижение прочного и справедливого мира требует от всех сторон удвоенных дипломатических усилий и доброй воли.

Ранее пресс-служба Святого престола заявила, что папа римский Лев XIV распорядился отправить в прифронтовые регионы Украины большой груз с продовольствием. Это были три грузовика, набитые разной едой. Продукты обещали распределить между жителями.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

