«Пока что белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Белоруссии, к сожалению. Был шанс в 2020 году, чтобы это изменить, и, уверен, будет ещё шанс», — заявил глава киевского режима.
Белый шпиц по кличке Умка давно стал неотъемлемой частью публичного образа белорусского президента. Лукашенко периодически появляется с ним на официальных мероприятиях. Собака сопровождала его на избирательный участок во время голосования, где даже отметилась, пометив дверь университета физической культуры.
В Интернете Умка превратился в героя многочисленных мемов. Критики режима Лукашенко часто интерпретируют появление собаки на публике как элемент «показной человечности».
Кстати, Умка виделся и с президентом России Владимиром Путиным. Александр Лукашенко привёз питомца на остров Валаам. В поездку с белорусским лидером отправился и главный краш девчонок — сын Коля. Тогда Путин и Лукашенко посетили Смоленский скит, где побывали на службе в храме Смоленской иконы Божией матери.
