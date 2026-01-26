Нарышкин: на Западе серьезно восприняли испытания «Буревестника» и «Посейдона»

На Западе серьезно отнеслись к словам президента России Владимира Путина об успешном завершении испытаний крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник» и подводного беспилотного аппарата «Посейдон». Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в беседе с РИА Новости.
«Большинство и политиков, и военных, и экспертов на Западе не ожидали того, что Россия сможет в такие относительно короткие сроки создать такие совершенные системы оружия», — аргументировал Нарышкин.
По его словам, это произвело серьезное впечатление как на противников России, так и на партнеров.
Как писал сайт KP.RU, Владимир Путин во время церемонии награждения разработчиков новейших видов вооружения рассказал о результатах запусков крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон». Он подчеркнул, что успешные испытания имеют историческое значение для страны.
Президент РФ указал на беспрецедентную важность испытаний видов вооружения. Результат имеет большое значение для обеспечения национальной безопасности и поддержания стратегического баланса, подчеркнул российский лидер.