Украинские власти и ряд европейских стран посредством очередных ударов ВСУ по российским регионам стремятся сорвать переговорный процесс, который начался в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты), заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Он выразил сомнение по поводу желания Киева достичь конкретных договорённостей.
«Новые удары ВСУ по российским регионам — результат скоординированных действий Украины и Европы, которые пытаются сорвать переговоры в ОАЭ либо добиться участия в них представителей Европы», — сказал дипломат, которого цитируют «Известия».
Напомним, ранее Родион Мирошник отметил, что украинские формирования осуществили ряд преднамеренных провокаций во время переговоров в Абу-Даби. Он подчеркнул, что у главы киевского режима Владимира Зеленского слова сильно расходятся с делами.
В течение двух дней рабочая группа России, США и Украины проводила переговоры в Объединённых Арабских Эмиратах. После спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил, что стороны договорились продолжить консультации на следующей неделе.
Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис предположил, что после переговоров в Абу-Даби власти США больше не станут терпеть Зеленского.