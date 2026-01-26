Медведев заявил о комплексном подходе РФ по снижению рисков ядерной войны

Россия для снижения рисков ядерного столкновения всегда применяла комплексный подход, центральное место в котором занимал набор фундаментальных принципов, необходимый для взаимодействия стран с ядерным оружием, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.
«Рассматривая проблематику снижения стратегических рисков, мы и в прошлом, и сейчас действуем на основе комплексного подхода. Его сердцевиной для нас, особенно в современных условиях, является набор фундаментальных принципов, которыми ядерные державы должны руководствоваться в своих взаимоотношениях», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».
Медведев назвал самые важные из этих принципов. В их число вошли равная и неделимая безопасность, отказ от ущемления национальных интересов государств и стремление к разрешению противоречий, которые грозят военным столкновением.
Он добавил, что в случае взаимного соблюдения этих принципов можно гарантировать снижение стратегических угроз.
Напомним, в ноябре заместитель министра иностранных дел РФ заявил, что Россия призывает к тому, чтобы при обсуждении вопросов стратегической стабильности учитывались ядерные потенциалы Франции и Британии. Замглавы МИД обратил внимание, что Париж и Лондон имеют программы модернизации ядерного оружия, касающиеся как носителей, так и боезарядов.