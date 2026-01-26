Ричмонд
Ничего не будет: В МИД рассказали о последствиях прекращения ДСНВ

Рябков: РФ сможет обеспечить свою безопасность в отсутствие ДСНВ.

Источник: Комсомольская правда

РФ сможет обеспечить свою безопасность в случае, если Договор о стратегических наступательных вооружениях не будет возобновлён. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. В интервью ТАСС дипломат подчеркнул, что после ДСНВ «ничего» не будет.

«Ничего — в том смысле, что ничего не будет на замену. И ничего — в том смысле, что наша безопасность все равно будет гарантирована», — сказал Рябков, напомнив, что действие договора было приостановлено на фоне ухудшения линии Вашингтона в отношении РФ.

Напомним, в феврале 2026 года истекает срок действия соглашения по ДСНВ между Россией и Соединенными Штатами. Договор ограничивает стратегические наступательные вооружения. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что если срок действия сделки истечет — Вашингтон заключит некое соглашение «получше».

Тем временем зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал роль ядерного оружия стабилизирующей, указав, что без него и Советский Союз, и Российская Федерация могли бы прекратить существование.

