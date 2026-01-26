Нарышкин рассказал о реакции Запада на удар «Орешником» по Украине

Удар «Орешником» стал ответом на безуспешную попытку украинских боевиков атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря. Она была целенаправленной, тщательно спланированной и эшелонированной. Из Сумской и Черниговской областей запустили 91 беспилотник. Один из них нес фугасный заряд весом шесть килограммов и предназначался для поражения людей.