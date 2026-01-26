Нарышкин рассказал о реакции Запада на удар «Орешником» по Украине

«Что касается боевого применения комплекса “Орешник”, который поразил один из военных объектов в западном регионе Украины, то реакция и в военных, и в политических кругах Запада была ошеломляющая», — сказал он.
Зарубежные специалисты признали: у них нет технических средств, чтобы блокировать это оружие, добавил Нарышкин.
О применении ракетного комплекса Минобороны сообщило 9 января. Среди пораженных целей — Львовский авиаремонтный завод, где чинили самолеты F-16 и МиГ-29. Там же производили дроны большой и средней дальности, которые ВСУ запускали по гражданским объектам в глубине России.
Удар «Орешником» стал ответом на безуспешную попытку украинских боевиков атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря. Она была целенаправленной, тщательно спланированной и эшелонированной. Из Сумской и Черниговской областей запустили 91 беспилотник. Один из них нес фугасный заряд весом шесть килограммов и предназначался для поражения людей.
Войска противника пытались осуществить налет с нескольких направлений — БПЛА сбили над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Ущерба не допущено, пострадавших нет.