Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарышкин рассказал о реакции Запада на удар «Орешником» по Украине

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Западных политиков поразил удар «Орешником» по военному объекту на западной Украине, заявил в интервью РИА Новости директор СВР России Сергей Нарышкин.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается боевого применения комплекса “Орешник”, который поразил один из военных объектов в западном регионе Украины, то реакция и в военных, и в политических кругах Запада была ошеломляющая», — сказал он.

Зарубежные специалисты признали: у них нет технических средств, чтобы блокировать это оружие, добавил Нарышкин.

О применении ракетного комплекса Минобороны сообщило 9 января. Среди пораженных целей — Львовский авиаремонтный завод, где чинили самолеты F-16 и МиГ-29. Там же производили дроны большой и средней дальности, которые ВСУ запускали по гражданским объектам в глубине России.

Удар «Орешником» стал ответом на безуспешную попытку украинских боевиков атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря. Она была целенаправленной, тщательно спланированной и эшелонированной. Из Сумской и Черниговской областей запустили 91 беспилотник. Один из них нес фугасный заряд весом шесть килограммов и предназначался для поражения людей.

Войска противника пытались осуществить налет с нескольких направлений — БПЛА сбили над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Ущерба не допущено, пострадавших нет.

Узнать больше по теме
Сергей Нарышкин: биография, фото и личная жизнь государственного деятеля
Опытный экономист, государственный деятель, ученый и директор Службы внешней разведки. Биография Сергея Нарышкина поможет узнать главное о жизни политической фигуры, часто остающейся в тени, но оказывающей влияние на события мирового масштаба.
Читать дальше