Трамп отреагировал на критику строительства бального зала в Белом доме

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Национальный фонд сохранения исторического наследия из-за судебного иска, направленного на остановку строительства крупного бального зала Белого дома стоимостью 300−400 миллионов долларов. Об этом пишет New York Post, материал перевел aif.ru.
Трамп выразил недовольство тем, что проект, который рассматривался как значимый вклад в развитие резиденции, столкнулся с юридическим сопротивлением.
По его мнению, большинство воспринимало инициативу как полезный и символичный жест в интересах страны, однако вместо поддержки последовал иск. Трамп обвинил организацию в политической ангажированности и враждебном отношении к его администрации.
Национальный фонд сохранения исторического наследия, наделенный Конгрессом полномочиями по защите исторических объектов, подал иск еще в декабре. Поводом стало начало сноса Восточного крыла Белого дома в октябре, который, по мнению фонда, нарушает нормы по сохранению исторического облика здания.
Ранее Трамп обрушился с нападками на репортера и ведущую телеканала CNN Кейтлан Коллинз, которая в своей программе упомянула о том, что строительство бального зала в Белом доме обойдется дороже, чем было заявлено год назад.