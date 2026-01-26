Армия Израиля проводит операцию в Газе для поиска тела последнего заложника

В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что после завершения операции и в соответствии с договорённостями с США Израиль откроет контрольно-пропускной пункт Рафах, что ознаменует начало второго этапа прекращения огня. Семья погибшего сержанта призвала власти не переходить к следующему этапу соглашения до возвращения его останков.
ХАМАС, в свою очередь, утверждает, что передал Израилю всю имеющуюся информацию о месте захоронения и обвиняет израильскую сторону в создании препятствий для поисков.
Ранее стало известно, что Нетаньяху провёл встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. На переговорах обсуждали открытие Рафаха и запуск восстановления палестинского анклава под эгидой Совета мира.
