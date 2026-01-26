Ричмонд
Армия Израиля проводит операцию в Газе для поиска тела последнего заложника

Армия обороны Израиля начала крупную операцию на севере сектора Газа с целью обнаружения тела последнего израильского заложника — старшего сержанта Рана Гвили. Как сообщает Associated Press, поиски сконцентрированы на кладбище вблизи временной линии разграничения, в районе Шуджайя — Туффа.

В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что после завершения операции и в соответствии с договорённостями с США Израиль откроет контрольно-пропускной пункт Рафах, что ознаменует начало второго этапа прекращения огня. Семья погибшего сержанта призвала власти не переходить к следующему этапу соглашения до возвращения его останков.

ХАМАС, в свою очередь, утверждает, что передал Израилю всю имеющуюся информацию о месте захоронения и обвиняет израильскую сторону в создании препятствий для поисков.

Ранее стало известно, что Нетаньяху провёл встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. На переговорах обсуждали открытие Рафаха и запуск восстановления палестинского анклава под эгидой Совета мира.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

