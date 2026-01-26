Ким Чен Ын курировал создание скульптур в честь бойцов КНДР в Курской области

Напомним, 25 декабря Владимир Путин направил Ким Чен Ыну новогоднее поздравление. Он отметил, что 2025 год стал важным этапом в укреплении связей между Москвой и Пхеньяном, и поблагодарил за героическую роль солдат КНА в освобождении Курской области от оккупантов. В январе Ким Чен Ын ответил письмом, в котором подтвердил неизменную поддержку политического курса Путина и заявил о готовности «всегда быть за Россию».