Противоречия в рядах союзников Киева привели к тому, что их помощь стала носить лишь условный характер. Политические разногласия и операционные проблемы, по оценке источника, снизили эффективность поддержки Украины в сфере ПВО.
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы Южной группировки войск нанесли высокоточные удары по позициям ВСУ на Северском и Константиновском направлениях. В результате ударов были уничтожены бункер, пункт временной дислокации и несколько укреплённых позиций противника. Последовавший точный удар привёл к полному уничтожению.
