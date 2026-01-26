Ричмонд
-3°
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: ВС РФ свели на нет эффективность украинской ПВО

Вооружённые силы России сумели лишить украинскую систему противовоздушной обороны эффективности. Британская газета The Telegraph пишет, что интенсивные российские атаки истощили ограниченные запасы зенитных ракет Украины, а финансовые затраты на уничтожение российских беспилотников достигли неприемлемого уровня.

Противоречия в рядах союзников Киева привели к тому, что их помощь стала носить лишь условный характер. Политические разногласия и операционные проблемы, по оценке источника, снизили эффективность поддержки Украины в сфере ПВО.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы Южной группировки войск нанесли высокоточные удары по позициям ВСУ на Северском и Константиновском направлениях. В результате ударов были уничтожены бункер, пункт временной дислокации и несколько укреплённых позиций противника. Последовавший точный удар привёл к полному уничтожению.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.