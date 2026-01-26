Писториус призвал Трампа извиниться за слова о НАТО в Афганистане

Министр обороны Германии Борис Писториус потребовал извинений со стороны президента США Дональда Трампа перед семьями военнослужащих, погибших в Афганистане. Об этом сообщила газета Welt, статью перевел aif.ru.
Он подчеркнул, что заявления бывшего президента США по этой теме вызывают серьезные вопросы и не соответствуют уважительному отношению к союзникам.
Глава оборонного ведомства отметил, что извинения были бы уместным жестом ответственности и признания вклада погибших солдат. По его мнению, такие слова стали бы проявлением политической культуры и уважения к памяти жертв военной миссии.
При этом Писториус выразил сомнение в том, что подобный шаг действительно последует. Он дал понять, что хорошо понимает стиль поведения американского лидера и не питает иллюзий относительно его реакции.
Ранее сообщалось, что американский посол в Польше Том Роуз вынужден был публично сглаживать последствия резких заявлений Трампа, назвавшего союзников по НАТО «отсиживавшимися» во время боевых действий в Афганистане.