МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Увлечение Украиной привело Евросоюз к упадку, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушов.
«Европа добилась своего главного успеха в современной истории — создания Евросоюза — без Украины. Она стала ведущим центром экономической мощи без Украины. Ее политическое влияние достигло своего пика на стыке XX и XXI веков без Украины», — написал он.
При этом, пояснил сенатор, воюя за киевский режим, Брюссель сталкивается с Россией, которой не в состоянии ничего противопоставить. Разорвав все связи с Москвой, ЕС утратил свою значимость на мировой арене, пострадал экономически и политически, добавил он.
«Вывод может быть только один: как только Европа пытается вобрать в себя Украину, она становится слабее. История повторяется. Она беспощадна», — резюмировал Пушков.
Ранее сенатор заявил, что ситуация вокруг Гренландии показывает беспомощность Европы, а также говорит о ее неуклонном упадке.