«Она беспощадна»: Пушков резко высказался об Украине

Пушков: Украина стала причиной ослабления ЕС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Увлечение Украиной привело Евросоюз к упадку, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушов.

«Европа добилась своего главного успеха в современной истории — создания Евросоюза — без Украины. Она стала ведущим центром экономической мощи без Украины. Ее политическое влияние достигло своего пика на стыке XX и XXI веков без Украины», — написал он.

При этом, пояснил сенатор, воюя за киевский режим, Брюссель сталкивается с Россией, которой не в состоянии ничего противопоставить. Разорвав все связи с Москвой, ЕС утратил свою значимость на мировой арене, пострадал экономически и политически, добавил он.

«Вывод может быть только один: как только Европа пытается вобрать в себя Украину, она становится слабее. История повторяется. Она беспощадна», — резюмировал Пушков.

Ранее сенатор заявил, что ситуация вокруг Гренландии показывает беспомощность Европы, а также говорит о ее неуклонном упадке.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
