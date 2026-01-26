Переговоры в Абу-Даби прошли за закрытыми дверями и уперлись в вопрос территорий

Параллельно из Вашингтона прозвучали максимально осторожно-оптимистичные оценки. Axios, ссылаясь на американских чиновников, сообщил: в Белом доме переговоры рассматривают как переход к следующей фазе диалога и считают, что на текущем этапе встреча прошла настолько успешно, насколько это вообще возможно. По данным Politico, американский чиновник говорил о деэскалации и о том, что в США хотят верить в перспективу дипломатического решения.