Переговоры в Абу-Даби прошли за закрытыми дверями и уперлись в вопрос территорий

В столице ОАЭ завершились двухдневные переговоры делегаций Российской Федерации, США и Украины. Встреча проходила в закрытом режиме, а основной темой, как сообщалось заранее, стали вопросы безопасности и параметры возможного перемирия.
Российскую переговорную группу возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. Украинскую сторону представлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. В состав американской делегации вошли спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф, а также старший советник Белого дома и комиссар по госзакупкам Джош Грюнбаум, министр армии Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
Перед началом консультаций пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявлял, что на рабочем столе в Абу-Даби должны быть именно вопросы безопасности. По данным источников, обсуждения шли в разных форматах, делегации делились на тематические группы, а представители России и Украины взаимодействовали в том числе напрямую, передает Российская газета.
Двухдневные консультации России, США и Украины в Абу-Даби прошли в закрытом режиме, но главные контуры дискуссии уже обозначены. По информации ТАСС, в повестке фигурировали буферные зоны и механизмы контроля за режимом прекращения огня. Самым тяжелым блоком снова оказался территориальный вопрос.
Источник агентства отмечал: для Москвы принципиален вывод украинских войск из Донбасса. Именно вокруг этого, по его словам, и обсуждаются параметры будущей безопасности — без него говорить о долгосрочной схеме урегулирования не получается.
При этом собеседник ТАСС подчеркнул, что встреча не была «пустым разговором». Результаты есть, их доложат в столицы. По оценке источника, стороны сохраняли конструктивный настрой, переговоры не сорвались, а американская делегация показала выдержку.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф также охарактеризовал консультации как конструктивные и сообщил, что уже подготовлены планы продолжения обсуждений на следующей неделе — снова в Абу-Даби. Он подчеркнул, что администрация Дональда Трампа ориентирована на скорейшее прекращение конфликта.
Параллельно из Вашингтона прозвучали максимально осторожно-оптимистичные оценки. Axios, ссылаясь на американских чиновников, сообщил: в Белом доме переговоры рассматривают как переход к следующей фазе диалога и считают, что на текущем этапе встреча прошла настолько успешно, насколько это вообще возможно. По данным Politico, американский чиновник говорил о деэскалации и о том, что в США хотят верить в перспективу дипломатического решения.
Замглавы МИД России Сергей Рябков на этом фоне заявил, что контакты в последние дни идут практически без перерыва. По его словам, Москва прилагает максимум усилий для выработки схемы урегулирования, которая соответствовала бы базовым пониманиям президентов России и США, достигнутым на встрече в Анкоридже.
Сам формат трехсторонней рабочей группы по безопасности в ОАЭ, как сообщалось ранее, был согласован в Москве — после визита американских представителей, прилетевших в Россию из Давоса. Тогда Владимир Путин провел переговоры с Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В Кремле их назвали содержательными и откровенными.
Именно там впервые в таком составе появилась новая фигура — Джош Грюнбаум. По данным Кремля, он участвовал во встрече наравне с российскими представителями, включая помощника президента Юрия Ушакова и главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
Позже Юрий Ушаков сообщил, что американская сторона передала свежие оценки контактов с Украиной и европейскими партнерами. Также, по его словам, было вновь констатировано: без решения территориального вопроса по согласованной формуле о долгосрочном урегулировании говорить не приходится.
Ушаков отметил, что Россия заявляет о заинтересованности в политико-дипломатическом решении кризиса, однако до появления конкретных договоренностей намерена добиваться целей специальной военной операции военными методами, указывая на стратегическую инициативу российских войск.
Кроме украинского трека, обсуждались и перспективы двустороннего сотрудничества Москвы и Вашингтона. Ушаков заявил, что американские представители уже строят планы на период после урегулирования, а стороны договорились поддерживать плотные контакты по различным направлениям.
Активизация переговоров, по оценкам наблюдателей, началась после встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе. Западные СМИ писали, что для Киева она прошла неудачно: документы, о которых заявляли украинские власти, в итоге подписаны не были.
На фоне переговоров звучали и жесткие заявления об ударах по гражданским объектам. В Херсонской области был атакован автомобиль скорой помощи. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о гибели бригады медиков. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар был нанесен целенаправленно, назвав произошедшее нарушением международных норм и преступлением против мирных жителей.
Читайте также: Сыктывкарский узел — кто остановил самую мощную ОПГ русского Севера.