Представитель Ирана посоветовал солдатам США попрощаться с семьями

«Надеюсь, что если США всё-таки допустили ошибку, следуя просчетам своего президента, то их солдаты в регионе уже успели попрощаться со своими семьями», — написал Азизи.
Он подчеркнул, что подобные действия США могут иметь серьезные последствия для американских военнослужащих.
Ранее, 24 января, сообщалось, что Иран будет рассматривать любую атаку других стран как полномасштабную войну против себя и готов ответить самым жестким образом. При этом представители страны отметили, что наращивание военной мощи США может не быть направлено на реальную конфронтацию, но иранские военные готовы к худшему сценарию.