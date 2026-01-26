Представитель Ирана посоветовал солдатам США попрощаться с семьями

Ранее, 24 января, сообщалось, что Иран будет рассматривать любую атаку других стран как полномасштабную войну против себя и готов ответить самым жестким образом. При этом представители страны отметили, что наращивание военной мощи США может не быть направлено на реальную конфронтацию, но иранские военные готовы к худшему сценарию.