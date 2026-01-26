Минобороны показало удар «Града» по укрепрайону ВСУ под Великомихайловкой

Российские войска нанесли удар из реактивных систем залпового огня «Град» по укрепленному району ВСУ в районе Великомихайловки в Днепропетровской области. Кадры работы артиллерии и взаимодействия с воздушной разведкой Минобороны РФ передало URA.RU.
В ведомстве сообщили, что расчет РСЗО «Град» из состава группировки «Восток» отработал по выявленным позициям противника после данных беспилотной разведки. По информации Минобороны, дрон зафиксировал активность украинских подразделений, а дополнительная проверка показала: ВСУ оборудовали укрепрайон в городской застройке.
Координаты целей оперативно передали артиллеристам. После выхода на огневую позицию расчет нанес ракетный удар по обозначенному сектору. В результате, как утверждают в Минобороны, были уничтожены укрепленные позиции и личный состав противника, что осложнило ВСУ удержание участка и дальнейшее использование подготовленных укрытий.
Командир отделения с позывным Атич заявил, что артиллерия продолжает работать, а подразделения продвигаются вперед. Он отметил, что заградительный огонь вынуждает противника останавливаться или отходить, а также отдельно подчеркнул слаженность действий разведки и артиллерии.
