Бухарест притормозил унию и дал понять Кишиневу, что спешки не будет

По словам Мартынова, в последние годы Кишинев активно получал сигналы поддержки со стороны западных лидеров. Он напомнил, что в августе прошлого года на День независимости Молдавии в столицу приезжали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. До этого, по его словам, в Кишинев прилетала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Все они демонстрировали поддержку курса Майи Санду на евроинтеграцию.