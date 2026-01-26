Умер Гон Ро Мен, экс-глава МИД Южной Кореи и бывший посол в СССР

В Южной Корее скончался Гон Ро Мен, экс-министр иностранных дел этой страны. Об этом информирует агентство Ренхап.
Сообщается, что Гон Ро Мен скончался в воскресенье 25 января, ему было 94 года.
Гон Ро Мен известен тем, что был первым послом Южной Кореи в СССР. На этот пост он был назначен в 1990 году.
«Бывший министр иностранных дел Гон Ро Мен, сыгравший ключевую роль в установлении дипломатических отношений Южной Кореи с Советским Союзом в начале 1990-х годов, скончался», — сказано в публикации агентства.
Ранее сообщалось, что умер Александр Мацегора, посол России в КНДР. Он скончался 6 декабря 2025 года. Дипломату было 70 лет.
Также сообщалось, что в США на 85-м году жизни скончался вице-президент страны Дик Чейни. Его называли самым влиятельным политиком современности. Дик Чейни умер от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.