Ричмонд
-3°
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Гон Ро Мен, экс-глава МИД Южной Кореи и бывший посол в СССР

Бывший посол Южной Кореи в СССР Гон Ро Мен умер в 94 года.

Источник: Комсомольская правда

В Южной Корее скончался Гон Ро Мен, экс-министр иностранных дел этой страны. Об этом информирует агентство Ренхап.

Сообщается, что Гон Ро Мен скончался в воскресенье 25 января, ему было 94 года.

Гон Ро Мен известен тем, что был первым послом Южной Кореи в СССР. На этот пост он был назначен в 1990 году.

«Бывший министр иностранных дел Гон Ро Мен, сыгравший ключевую роль в установлении дипломатических отношений Южной Кореи с Советским Союзом в начале 1990-х годов, скончался», — сказано в публикации агентства.

Ранее сообщалось, что умер Александр Мацегора, посол России в КНДР. Он скончался 6 декабря 2025 года. Дипломату было 70 лет.

Также сообщалось, что в США на 85-м году жизни скончался вице-президент страны Дик Чейни. Его называли самым влиятельным политиком современности. Дик Чейни умер от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше