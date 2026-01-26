Стало известно гражданство членов экипажа захваченного Францией танкера Grinch

На фоне инцидента во Франции напомнили о санкционной кампании Евросоюза. В декабре ЕС расширил ограничения в отношении танкеров, которые он относит к «российскому теневому флоту»: в список добавили еще 41 судно, запретив им заходить в порты стран ЕС и пользоваться сервисами, связанными с морскими перевозками. В общей сложности под европейскими санкциями, по оценкам Брюсселя, сейчас находится около 600 судов. Россия считает эти ограничения незаконными.