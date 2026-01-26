Стало известно гражданство членов экипажа захваченного Францией танкера Grinch

Экипаж танкера Grinch, который французские военные задержали в Средиземном море, оказался полностью индийским. Об этом сообщили в прокуратуре Марселя.
Капитана судна задержали и передали судебным властям. Остальные моряки, также граждане Индии, остались на борту танкера, пока идут процессуальные действия.
Французская сторона сейчас проверяет регистрационные данные судна. Следствие устанавливает, под каким флагом в действительности шел Grinch, а также изучает навигационные документы и их подлинность.
По данным источника BFMTV в армии, танкер мог ходить под поддельным флагом Коморских островов. Там же утверждается, что судно было построено в 2004 году и могло использоваться для перевозки нефтепродуктов в интересах так называемого «призрачного флота». Основными направлениями поставок, как говорится в публикации, были Китай и Индия.
О задержании танкера вечером 22 января заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. По версии Парижа, судно следовало из России — в морской префектуре полагают, что его маршрут начинался в Мурманске. После задержания Grinch принудительно направили в порт Марсель-Фос.
На фоне инцидента во Франции напомнили о санкционной кампании Евросоюза. В декабре ЕС расширил ограничения в отношении танкеров, которые он относит к «российскому теневому флоту»: в список добавили еще 41 судно, запретив им заходить в порты стран ЕС и пользоваться сервисами, связанными с морскими перевозками. В общей сложности под европейскими санкциями, по оценкам Брюсселя, сейчас находится около 600 судов. Россия считает эти ограничения незаконными.
