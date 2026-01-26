Ричмонд
Саперы начали готовить «Варан» к бою и нашли ему новую работу на минных полях

Наземный роботизированный комплекс «Варан» в зоне СВО планируют использовать не только как транспорт для доставки грузов, но и для задач инженерных подразделений.

Наземный роботизированный комплекс «Варан» в зоне СВО планируют использовать не только как транспорт для доставки грузов, но и для задач инженерных подразделений. Машина может применяться для минирования и разминирования местности.

Как следует из видео Минобороны РФ, «Варан» уже прошел проверку на полигоне и показал проходимость на сложных участках. Комплекс способен перевозить продовольствие, боеприпасы и топливо, двигаясь там, где человеку пройти трудно или опасно, пояснил сапер-оператор с позывным Рус.

Отдельно отмечается инженерная специализация платформы: комплекс может выполнять сброс мин, а также работать в режиме разминирования — за счет установки тралов.

В Минобороны сообщили, что саперы Западной группировки завершили подготовку наземных робототехнических комплексов «Варан» и «Курьер» к боевому применению. В ведомстве подчеркнули, что у машин увеличен ресурс автономной работы и расширена дальность удаления от оператора.

Особенностью комплекса назвали вариативную систему связи. Управление может обеспечиваться через спутниковые каналы, радиосвязь и оптоволоконный кабель — в зависимости от условий на местности и обстановки.

