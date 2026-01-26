Ричмонд
ЕАЭС и Пакистан расширяют сотрудничество

Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев провел встречу с недавно приступившим к работе Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Российской Федерации Файсалом Ниазом Тирмизи, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества Евразийского экономического союза и Пакистана. В ходе встречи пакистанская сторона отметила высокую заинтересованность в наращивании делового взаимодействия и расширении торговли с государствами евразийской «пятерки».

«Торговля между нашими странами активно развивается, но, с нашей точки зрения, её текущий объем не соответствует масштабам экономик Пакистана и стран ЕАЭС и может быть значительно расширен», — подчеркнул Андрей Слепнев.

Пакистан является пятой по численности населения страной в мире (порядка 250 млн человек). В 2020—2024 годах товарооборот между Пакистаном и ЕАЭС увеличился почти на 10%.