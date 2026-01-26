СДС атаковали сирийскую армию дронами после перемирия

Курдские формирования «Сирийские демократические силы» нарушили режим прекращения огня и нанесли удары по позициям сирийской армии в районе Айн-аль-Араб. Об этом сообщила пресс-служба командования операциями Сирийской Арабской Армии.
По данным военных, для атаки применили более 25 беспилотников-камикадзе типа FPV. В результате ударов были уничтожены четыре военные транспортные машины.
В сообщении также говорится, что курды несколько раз атаковали шоссе М4 и прилегающие населенные пункты. По информации сирийской стороны, в результате пострадали мирные жители.
Сирийская армия заявила, что рассматривает варианты ответа на удары по своим позициям и по гражданской инфраструктуре. В командовании подчеркнули, что будут приняты меры.
На фоне обострения отмечается, что правительство Сирии во главе с президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа контролирует большую часть территории страны, включая крупные города и центральные провинции. При этом курдские силы, поддерживаемые США, долгое время удерживали север и северо-восток, включая районы нефтедобычи.
В январе 2026 года сирийские войска, по данным источников, нанесли удар по СДС и заняли ряд ключевых объектов, включая нефтяное месторождение Омар и газовое месторождение Коноко, плотину на Евфрате и город Табка вблизи Ракки.
Ранее The Wall Street Journal сообщал, что США предупреждали Дамаск о возможном восстановлении санкций в случае усиления давления на курдские формирования. В Вашингтоне выражали опасения, что операция может перерасти в масштабное наступление и дестабилизировать обстановку в Сирии.
18 января правительство Сирии и СДС подписали соглашение о прекращении огня. В нем говорилось о поэтапной интеграции курдских сил в сирийские вооруженные структуры и государственные институты.
