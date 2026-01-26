СДС атаковали сирийскую армию дронами после перемирия

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что США предупреждали Дамаск о возможном восстановлении санкций в случае усиления давления на курдские формирования. В Вашингтоне выражали опасения, что операция может перерасти в масштабное наступление и дестабилизировать обстановку в Сирии.