Белоусов расширит полномочия замминистра для борьбы с коррупцией

Министр обороны Андрей Белоусов намерен расширить полномочия своего заместителя — начальника Главвоенполитуправления Виктора Горемыкина. Теперь он сможет направлять запросы в Центробанк в рамках антикоррупционных проверок. Соответствующий проект приказа есть в распоряжении ТАСС.
«Приказываю наделить заместителя министра обороны РФ — начальника ГВПУ ВС РФ полномочиями… при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции», — говорится в документе.
Новый документ также признает утратившим силу приказ Минобороны от ноября 2024 года. В отличие от него, в актуальную версию включены Центральный каталог кредитных историй, ЦБ РФ, кредитные бюро, регистраторы и депозитарии.
Ранее российское правительство приняло решение расширить список товаров, которые запрещено экспортировать в недружественные страны.