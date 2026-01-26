Ричмонд
Власти курганского округа оспорят решение суда, заступившегося за незаконно уволенную замглавы

Администрация Юргамышского муниципального округа (Курганская область) намерены оспорить решение суда, вставшего на сторону замглавы Жанны Кривоноговой и признавшей ее увольнение незаконным. О возможном оспаривании решения URA.RU сообщили в мэрии муниципалитета.

Власти Юргамыша намерены оспорить решение местного суда в пользу уволенной замглавы.

«Администрацией Юргамышского округа будет рассмотрен вопрос об обжаловании решения в суде апелляционной инстанции Курганского областного суда», — рассказали в мэрии в ответ на редакционный запрос. Это произойдет после получения сотрудниками администрации мотивированного решения суда в пользу Кривоноговой.

По сведениям источников, приближенных к мэрии, власти намерены оспорить размер компенсации морального вреда, присужденного бывшей замглавы. Средства за вынужденный прогул уже перечислены женщине после незаконного увольнения.

Ранее экс-заместитель главы Юргамышского округа по социальным вопросам Жанна Кривоногова подала в суд на администрацию после неожиданного увольнения в ноябре 2025 года по статье о грубом нарушении должностных обязанностей. Женщина выиграла процесс. Суд обязал мэрию восстановить чиновницу на службе, отменить приказ об увольнении и выплатить около 100 тысяч за вынужденный прогул и 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Решение пока не вступило в законную силу.