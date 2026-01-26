Власти курганского округа оспорят решение суда, заступившегося за незаконно уволенную замглавы

Ранее экс-заместитель главы Юргамышского округа по социальным вопросам Жанна Кривоногова подала в суд на администрацию после неожиданного увольнения в ноябре 2025 года по статье о грубом нарушении должностных обязанностей. Женщина выиграла процесс. Суд обязал мэрию восстановить чиновницу на службе, отменить приказ об увольнении и выплатить около 100 тысяч за вынужденный прогул и 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Решение пока не вступило в законную силу.