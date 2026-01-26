Филиппо неожиданно пригрозил выходом Франции из ЕС из-за обещаний по Украине

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рискует довести Евросоюз до внутреннего раскола из-за темы ускоренного вступления Украины и масштабной финансовой поддержки Киева.
В эфире своего YouTube-канала политик дал понять, что в случае принятия Украины в ЕС Франции, по его версии, придется задуматься о выходе из объединения, чтобы не нести на себе дополнительные расходы и обязательства.
Поводом для заявления стала презентация фон дер Ляйен, которая, по утверждению автора обращения, включает дорожную карту по Украине. В ней фигурируют крупные финансовые параметры, ускоренная евроинтеграция до 2027 года и долгосрочная поддержка на годы вперед.
Украина и Молдавия получили статус кандидатов на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. При этом в самом ЕС ранее признавали, что такой шаг во многом носил политический и символический характер — как жест поддержки Киева и Кишинева.
Тем временем внутри Европы сохраняется сопротивление дальнейшему продвижению Украины к членству. В частности, польские власти ранее заявляли о готовности блокировать решение без выполнения ряда условий, а в Венгрии называли вступление Украины исторической ошибкой и указывали на несоответствие поведения Киева статусу кандидата.
