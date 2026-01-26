Что изменится в доходах и быту новосибирцев в 2026 году

С начала следующего года будет отменено ограничение на учет периодов ухода за ребенком до 1,5 лет в страховом стаже. До 2026 года можно было учитывать не более шести лет такого ухода, что позволяло засчитывать периоды ухода только за четырьмя детьми. С января это ограничение будет снято, и в стаж войдут периоды ухода за всеми детьми, независимо от их количества. Повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент 5,4 будет начисляться не только за четвертого ребенка, но и за каждого последующего. Эти изменения коснутся и тех, кто уже получает пенсионные выплаты. Родители пяти и более детей смогут подать заявление о перерасчете, учитывая увеличенный стаж и ИПК, что приведет к увеличению их пенсии в среднем на 2 тысячи рублей.