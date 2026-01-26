Что изменится в доходах и быту новосибирцев в 2026 году

В России и Новосибирской области 2026 год обещает стать богатым на новые законодательные инициативы, которые будут касаться каждого жителя страны. Разбираемся подробнее.
Пенсии
С 1 января 2026 года выплаты пенсионерам уже проиндексировали на 7,6%, а стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента увеличилась со 145,69 до 156,76 рублей. Кроме того, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости возрос с 8907,70 до 9584,69 рублей. При этом повышение коснулось как неработающих, так и работающих пенсионеров.
Прожиточный минимум
На 2026 год в целом по России величина прожиточного минимума на душу населения составляет 18 939 рублей. При этом, для трудоспособного населения сумма увеличена до 20 644 рублей, для людей на заслуженном отдыхе — до 16 288 рублей, а для детей — до 18 371 рубля.
Налоговая выплата семьям с двумя и более детьми
Каждый родитель может получить эту выплату, если среднедушевой доход его семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. Сумма выплаты будет равна разнице между НДФЛ за предыдущий год, рассчитанным по стандартной ставке, и НДФЛ, рассчитанным по ставке 6%. Для назначения выплаты нужно подать заявление в территориальный орган Социального фонда России (СФР). Это можно сделать через портал госуслуг, в многофункциональном центре (МФЦ) или лично обратиться в Фонд.
Увеличение возраста выхода на пенсию
В 2026 году право на страховую пенсию по старости получат мужчины, которым исполнится 64 года, то есть те, кто родился в 1962 году или ранее. Для женщин этот возраст составит 59 лет, что касается тех, кто родился в 1967 году или ранее. Помимо этого, на социальную пенсию смогут рассчитывать мужчины, достигшие 69 лет, то есть рожденные в 1957 году и ранее, и женщины, которым будет 64 года, то есть родившиеся в 1962 году и ранее.
Изменения в учёте стажа при уходе за ребёнком
С начала следующего года будет отменено ограничение на учет периодов ухода за ребенком до 1,5 лет в страховом стаже. До 2026 года можно было учитывать не более шести лет такого ухода, что позволяло засчитывать периоды ухода только за четырьмя детьми. С января это ограничение будет снято, и в стаж войдут периоды ухода за всеми детьми, независимо от их количества. Повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент 5,4 будет начисляться не только за четвертого ребенка, но и за каждого последующего. Эти изменения коснутся и тех, кто уже получает пенсионные выплаты. Родители пяти и более детей смогут подать заявление о перерасчете, учитывая увеличенный стаж и ИПК, что приведет к увеличению их пенсии в среднем на 2 тысячи рублей.
Минимальный доход для получения пособия на ребёнка
С 1 января доход каждого трудоспособного члена семьи для получения единого пособия на ребенка должен быть не менее 8 МРОТ, что вдвое превышает предыдущий порог в 4 МРОТ. Кроме того, были пересмотрены правила расчета среднедушевого дохода семьи, а также увеличены требования к минимальному размеру алиментов.
Пособие для беременных женщин
С 1 января 2026 года выплаты будут увеличены с учетом роста прожиточного минимума в каждом регионе. Повышение произойдет автоматически, без необходимости подачи заявлений. Важно отметить, что право на пособие имеют женщины, которые: встали на учет в женской консультации до двенадцатой недели беременности; посещают врача в важные сроки: 10−14 недель, 18−22 недели и 30−32 недели; соответствуют имущественным требованиям и уровню доходов семьи.
Налоги, страховые взносы, акцизы
С нового года ставка НДС возрастет на 2% — с 20% до 22%. Это изменение затронет большинство предпринимателей, осуществляющих операции по реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав в России, включая безвозмездную передачу и ввоз товаров. Также это коснется тех, кто выполняет строительно-монтажные работы для собственных нужд и передает товары, работы или услуги для внутренних нужд, расходы на которые не учитываются при расчете налога на прибыль.
Помимо основной ставки, будут действовать и специальные ставки, а также расчетные ставки, применяемые при получении авансов и в других случаях.
Пороги доходов для применения УСН и ПСН будут снижены поэтапно. В 2026 году ограничение по доходам для УСН составит 20 млн руб., в 2027 году — 15 млн руб., а с 2028 года — 10 млн руб. С 1 января перечень расходов, признаваемых при УСН, станет открытым. Теперь можно будет учитывать затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение нематериальных активов, а также другие расходы, определяемые по правилам налога на прибыль. Для ПСН налогоплательщики утратят право на патент с 2026 года, если их доходы превысят 20 млн руб. за 2025 или 2026 годы. Однако патент можно будет использовать для стационарной торговли и оказания автотранспортных услуг.
Предельная база для страховых взносов также увеличится. В 2026 году она достигнет 2 979 000 ₽, что на 8% больше текущего лимита в 2 759 000 ₽ Этот показатель важен для расчета пособий по временной нетрудоспособности и материнству.
Форма декларации по налогу на прибыль будет скорректирована. Уточнены штрих-коды страниц и обновлены разделы, включая расчет суммы налога и сведения из книги покупок и книги продаж. В разделе 3, где отражается расчет суммы налога, вместо 12 ставок НДС появятся 15 ставок, включая новые ставки 22%, 22/122 и 18,03%.
С 1 января 2026 года изменится структура ИНН для организаций. Вместо свидетельств и уведомлений о постановке на учет или снятии с учета будут выдаваться выписки из ЕГРН. Также изменятся третий и четвертый знаки ИНН в связи с переходом отдельных региональных УФНС на двухуровневую систему управления.
С 1 января 2026 года территория применения АУСН расширится на 16 регионов. С нового года более 14 тысяч налогоплательщиков подали уведомления о переходе на этот спецрежим. АУСН доступен для юрлиц и ИП с доходом до 60 млн руб. и численностью сотрудников до 5 человек. Бизнесмены на АУСН освобождены от уплаты страховых взносов, но ставка налога составляет 8% или 20% в зависимости от объекта налогообложения.
Единовременная выплата на каждого ребенка при рождении, усыновлении или установлении опеки освобождается от НДФЛ. Размер необлагаемой суммы увеличится с 50 тыс. до 1 млн руб. При превышении этого лимита придется уплатить налог. Выплаты должны быть сделаны работодателем в течение первого года после рождения ребенка.
Акцизы на алкоголь и сигареты традиционно повышаются в начале года. В 2026 году акцизы на алкогольную продукцию с долей спирта свыше 18% составят 824 ₽ за 1 л безводного спирта, на вина — 148 ₽ за 1 л, на сидр, пуаре и медовуху — 33 ₽ за 1 л. Акцизы на пиво будут зависеть от крепости: для пива с долей спирта от 0,5% до 8,6% — 33 ₽ за 1 л, свыше 8,6% — 62 ₽ за 1 л. Также повысятся акцизы на электронные сигареты.
Для иностранных агентов вводится единая ставка НДФЛ в размере 30%. Это касается доходов, полученных в течение налогового периода, когда физическое лицо имело статус иностранного агента. Также иностранные агенты лишатся ряда налоговых льгот.
С начала года порядок постановки на учет в налоговых органах изменится. Документом, подтверждающим постановку на учет или снятие с учета, станет выписка из ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП или государственного реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Свидетельства о постановке на учет больше выдаваться не будут.
Увеличение МРОТ
С начала года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился до 27 093 рублей в месяц. Это означает прибавку в 4 653 рубля. Повышение затронет всех работодателей, чьи сотрудники работают по трудовым договорам. Важно помнить, что месячная зарплата работника, который полностью отработал норму рабочего времени, не может быть ниже установленного МРОТ. Для сотрудников с неполным рабочим временем размер МРОТ будет учитываться пропорционально отработанному времени. Минимальный размер оплаты труда также влияет на расчет отпускных, командировочных, больничных и других выплат, включая пособия по уходу за ребенком.
Больничные самозанятым
С 1 января в России начался трёхлетний эксперимент по предоставлению больничных самозанятым, работающим на режиме «Налог на профессиональный доход». Для этого необходимо зарегистрироваться в территориальном отделении Социального фонда России (СФР) и добровольно уплачивать страховые взносы. Самозанятые могут выбрать одну из двух возможных максимальных сумм: 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей. Ставка страхового взноса фиксированная — 3,84% от выбранной суммы, что составит ежемесячный взнос в размере 1344 рублей или 1920 рублей соответственно. Право на получение больничного пособия возникает после полугода непрерывной уплаты страховых взносов. Размер пособия зависит от страхового стажа и регулярности уплаты взносов.
Круглогодичный призыв в армию
С 2026 года призыв на военную службу станет непрерывным и будет проходить в течение всего года, с 1 января по 31 декабря, согласно указу Президента Российской Федерации. В течение этого периода будет проводиться медицинское обследование, профессиональная психологическая оценка и заседания призывной комиссии. Однако сроки отправки призывников к местам службы останутся прежними: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Будут уточнены отдельные обязанности граждан, подлежащих призыву. В частности, они должны будут самостоятельно явиться в военкомат для обновления данных воинского учета, если не получили повестку в период призыва. Также призывники обязаны сообщать о выезде с постоянного места жительства на срок более трех месяцев. О расширении перечня военнослужащих с правом внеочередного получения служебного жилья можно прочитать в новости.
Призывников смогут наказывать за несообщение в военкомат о выезде с места жительства.
Продление кредитных каникул для участников СВО и членов их семей
Участники специальной военной операции, включая мобилизованных и контрактников, а также их семьи, будут иметь право на льготные условия по займам до конца следующего года. Льготы распространяются на членов семей военнослужащих, находящихся на иждивении, а также на предпринимателей из сектора малого и среднего бизнеса, если единственный владелец или руководитель компании был мобилизован.
Период кредитных каникул определяется как время прохождения службы, включая мобилизацию, контракт или участие в операции, плюс дополнительные 180 дней после завершения службы. Для мобилизованных предпринимателей этот срок составляет период мобилизации плюс 90 дней. Если участник СВО попадает в госпиталь или медицинское учреждение из-за ранения или болезни, кредитные каникулы могут быть продлены на время лечения.
Индексация пособия и компенсации военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств
С 1 января 2026 года произошло увеличение страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных денежных выплат на 4%. Это касается случаев гибели (смерти) и ухудшения здоровья. Например, единовременная выплата в случае гибели (смерти), произошедшей при выполнении служебных обязанностей, или из-за травмы, увечья или заболевания, полученных на службе и не позднее года после увольнения, составит 5 524 892,57 рубля (в 2025 году — 5 312 396,70 рубля). Разовая выплата при увольнении по причине непригодности к службе из-за военной травмы увеличится до 3 683 261,70 рубля для контрактников и до 1 841 630,88 рубля для призывников и участников военных сборов (в 2025 году — 3 541 597,79 и 1 770 798,92 рубля соответственно). Ежемесячная компенсация за вред здоровью в связи с инвалидностью из-за военной травмы будет зависеть от группы инвалидности: для I группы — 25 782,85 рубля, для II группы — 12 891,40 рубля, для III группы — 5 156,57 рубля.
Новое в порядке проведения государственных и корпоративных закупок
С 1 января 2026 года вступили в силу изменения, касающиеся законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ. Участники закупок будут нести повышенную ответственность за точность предоставляемых данных. Процедура подтверждения соответствия через государственные реестры станет проще. В извещениях будет оптимизирован перечень необходимой информации. Годовые ограничения на закупки методом электронного запроса котировок будут сняты. Также появится новое основание для изменения сроков контрактов на строительный контроль. В рамках Закона № 223-ФЗ будет расширен список товаров, подлежащих защитным мерам, и пересмотрена структура отчета о закупках российских товаров, работ и услуг.
Банки начнут выявлять новые признаки мошеннических переводов
С начала года список критериев для операций по счету, которые осуществляются без согласия клиента, будет расширен. Банки будут обязаны проверять переводы по 12 различным признакам вместо прежних шести. Среди новых оснований для дополнительной проверки можно выделить: операции, нехарактерные для клиента (нетипичное время, место, сумма, частота, устройство, через которое они проводятся, или получатель средств); изменение телефонного номера для входа в онлайн-банк за двое суток до перевода; переводы на сумму свыше 200 тысяч рублей самому себе через систему быстрых платежей (СБП), если в тот же день клиент пытался перевести деньги постороннему лицу; попытки внести наличные на счет через банкомат после трансграничного перевода на сумму более 100 тысяч рублей в течение последних 24 часов; слишком длительное время обмена данными между банковской картой и банкоматом при бесконтактном прикладывании, превышающее установленную норму.
Штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров за отдельную плату
Размер штрафа увеличится многократно и составит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 тысяч до 500 тысяч рублей для организаций (ранее — 2−4 тысячи и 20−40 тысяч соответственно). Наказание будет применяться за навязывание потребителю дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату посредством: предложения приобрести дополнительные товары до заключения договора о покупке основных товаров; заключения других договоров, приобретение или заключение которых является обязательным при покупке основных товаров; включения в договор условий о необходимости приобретения дополнительных товаров или обязательного заключения иных договоров.
Новые дорожные знаки
С начала года вступает в силу новый ГОСТ, содержащий общие технические требования к дорожным знакам. В рамках этого стандарта вводятся новые дорожные знаки: вертикальный знак «Стоп-линия», знак для обозначения «Глухих пешеходов», знак «Рекомендуемая скорость на искусственных неровностях», а также новый знак с указанием времени действия, который будет дополнительным к другим знакам. Кроме того, изменится размер парковочного места при последовательной парковке автомобилей вдоль края дороги: для оптимизации дорожного пространства разметка станет на 25 см уже.
Индексация платы за коммунальные услуги
В 2026 году тарифы вырастут дважды. С начала января их скорректируют на одинаковый процент — 1,7% для всех регионов. Это связано с повышением ставки НДС. С 1 октября индексы будут различаться по субъектам РФ и варьироваться от 8 до 22%, в зависимости от региона. В отдельных муниципалитетах допустимы отклонения от 2,1% до 21,9%. Для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя отклонение от индекса не предусмотрено.
В гостиницу по водительскому удостоверению
С 1 июля 2023 года заселяться в гостиницы можно будет по водительскому удостоверению. Этот документ также можно будет использовать вместо паспорта при оформлении проживания в санаториях, кемпингах, домах отдыха, пансионатах, туристических базах и других подобных учреждениях. МВД России обеспечит техническую возможность использования водительских удостоверений для этих целей. Информационные системы министерства будут проверять подлинность прав в режиме онлайн через базы данных Госавтоинспекции.
Новый список обязательных для предустановки на смартфоны программ
В список будут добавлены новые цифровые решения. Так, VK Мессенджер будет заменён на цифровую платформу Max. На телевизоры с цифровым пультом дистанционного управления начнут устанавливать Лайм HD TV. Поисковая система по умолчанию останется «Яндекс».
Рабочая профессия без сдачи ГИА
С начала 2026 года ученики, не сдавшие экзамены после девятого класса, смогут бесплатно обучаться по программам профессиональной подготовки, одновременно готовясь к пересдаче. Успешно сдав государственную итоговую аттестацию (ГИА), они сразу получат аттестат об основном общем образовании и документ, подтверждающий квалификацию. Регионы самостоятельно определят список профессий и организаций, где будет доступно такое обучение.
Решения о приостановлении госрегистрации прав на недвижимость можно будет обжаловать во внесудебном порядке
С начала нового года появится возможность подавать жалобы в центральную, региональную или межрегиональную апелляционные комиссии, которые будут формироваться Росреестром. При этом процесс обжалования решения о приостановлении не будет обязательным досудебным этапом.
Новые национальные стандарты
С начала 2026 года в действие вступили около 250 новых ГОСТов, охватывающих широкий спектр отраслей, включая здравоохранение, электронику, информационные технологии, производство продуктов питания и другие.
Татьяна Картавых