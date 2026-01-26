В Европарламенте есть политические группы, которые считают конфликт Европы с Россией в ближайшие три года вероятным и фактически неизбежным. Об этом заявил «Известиям» евродепутат Тьерри Мариани.
По его словам, в брюссельских структурах укрепилась позиция, что «Россия ищет войну», и именно этим объясняется курс на ускоренное перевооружение. Мариани отметил, что подобные оценки разделяют многие фракции Европарламента, из-за чего милитаризация стала одним из главных трендов европейской политики.
Он подчеркнул, что приоритетом для Евросоюза сейчас выступает наращивание вооружений. При этом остается ключевой вопрос — будет ли Европа закупать оружие у собственных производителей или продолжит зависеть от поставок из США.
Мариани отметил, что далеко не все государства ЕС располагают развитой оборонной промышленностью. На этом фоне, по его словам, милитаризация превращается для европейских элит в навязчивую идею, которую подпитывает растущее недоверие к Соединенным Штатам.
На этом фоне экс-канцлер Германии Герхард Шредер призывал сделать ставку на путь мира и взаимодействия, а не на военную эскалацию.
